Теперь официально: монеты и банкноты старого образца вывели из обращения

Выведенные из оборота монеты и банкноты, без отказа, ограничений, оплаты или взимания платы за посредничество можно обменять в любой кассе.

ТАШКЕНТ, 18 сен — Sputnik. В Министерстве юстиции прошло государственную регистрацию Постановление «Об утверждении Положения о порядке отзыва из обращения монет и банкнот номиналом 25 сумов и ниже», сообщается на официальном Телеграм канале ведомства.

Согласно данному Положению, монеты достоинством 1, 3, 5, 10, 20, 50 тийинов, 1, 5, 10, 25 сумов, а также банкноты старого образца (бумажные деньги) номиналом 1, 3, 5, 10, 25 сумов, введенные в оборот Центральным банком, с 1 марта 2020 года теряют силу в качестве законного средства оплаты.

Эти монеты и банкноты, без отказа, ограничений, оплаты или взимания платы за посредничество обмениваются:

- до 1 марта 2020 года расчетными кассовыми центрами, коммерческими банками и их филиалами;

- с 1 марта 2020 года по 1 января 2021 года только расчетными кассовыми центрами.

Срок конвертации монет и банкнот старого образца, подлежащих изъятию из обращения, установлен до 1 января 2021 года.

При этом расчеты, исходя из требований клиентов и населения, осуществляются:

- путем зачисления на счета банковской пластиковой карты (в полном объеме);

- путем обмена на монеты и банкноты, находящиеся в обращении;

- путем зачисления на соответствующие счета клиентов, на сберегательные счета граждан согласно их заявлениям;

- путем приема для оплаты коммунальных или других разовых платежей.