Страны СНГ проведут ревизию действующих советских ГОСТов

Тысячи нормативных актов и ГОСТов, утвержденных до 1991 года, будут пересмотрены или отменены после оценки их актуальности в новых экономических реалиях. Из 26 тысяч межправительственных сертификационных документов 8 тысяч гармонизированы с мировыми стандартами.

ТАШКЕНТ, 19 сен — Sputnik, Алексей Стефанов. Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС СНГ) намерен пересмотреть или упразднить почти 10 тысяч советских ГОСТов. Об этом агентству Sputnik рассказал начальник отдела научно-технического сотрудничества и инноваций Департамента экономического сотрудничества Исполкома СНГ Тимур Мансуров.

По его словам, в настоящее время в фонде МГС насчитывается более 26 тысяч документов по межгосударственной стандартизации, около 10 тысяч из которых приняты до 1991 года, а 16 тыс. разработаны МГС после 1991 года. Изменения могут коснуться и документов, принятых в 1990-е годы.

"Если раньше стандарты закрепляли минимальные требования безопасности продукции и услуг, то в условиях возрастающей конкуренции фокус сместился на повышение качества. В этой связи и с учетом процессов цифровизации экономики государств – участников СНГ назрел вопрос о пересмотре, актуализации, а в случае необходимости и отмены устаревших требований, которые не отвечают современным реалиям. Речь идет о ГОСТах, принятых до 1991 года", - сказал Sputnik Тимур Мансуров.

По мнению международного чиновника, этот процесс должен быть взвешенным и проходить с привлечением широкого круга заинтересованных лиц: бизнеса, промышленности, госорганов, органов СНГ и Евразийского экономического союза.

"Важно отметить, что Международная организация по стандартизации (ISO) признает МГС в качестве региональной организации по стандартизации. МГС активно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации, Международной электротехнической комиссией, Европейской экономической комиссией ООН, Европейским комитетом по стандартизации, Американским обществом по испытаниям и материалам и другими организациями", - отметил Мансуров.

По его данным из 16 тысяч ГОСТов, принятых за период деятельности МГС, более 50% гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

"Это, безусловно, способствует продвижению продукции, производимой в государствах – участниках СНГ, на международный и европейский рынки. По данным Всемирной торговой организации, повышение уровня гармонизации стандартов между странами на 10 % способствует повышению товарооборота на 3 %", - заявил сотрудник Исполкома СНГ.

Ревизия ГОСТов, действующих на пространстве СНГ входит в стратегию экономического развития организации на период до 2020 года.