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Инвесторы смогут въезжать в Узбекистан по новой визе

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Новый документ "Investment visa" предназначен для иностранцев, инвестировавших в экономику страны солидную сумму.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Указом президента внесено дополнение в перечень внедряемых дополнительных (не электронных) категорий въездных виз для отдельных групп иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан, сообщает Минюст.

Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Илхомжон Неъматов
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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К ряду имеющихся в перечне "Vatandosh", "Student visa", "Academic visa", "Medical visa", "Piligrim visa" прибавилась "Investment visa".

"Investment visa" оформляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику Республики Узбекистан в размере не менее 8500-кратной базовой расчетной величины. Срок действия данной визы составляет три года.

Теги:
Узбекистан, виза, иностранные инвесторы



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