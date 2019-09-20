Инвесторы смогут въезжать в Узбекистан по новой визе

Новый документ "Investment visa" предназначен для иностранцев, инвестировавших в экономику страны солидную сумму.

ТАШКЕНТ, 20 сен - Sputnik. Указом президента внесено дополнение в перечень внедряемых дополнительных (не электронных) категорий въездных виз для отдельных групп иностранных граждан, посещающих Республику Узбекистан, сообщает Минюст.

К ряду имеющихся в перечне "Vatandosh", "Student visa", "Academic visa", "Medical visa", "Piligrim visa" прибавилась "Investment visa".

"Investment visa" оформляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику Республики Узбекистан в размере не менее 8500-кратной базовой расчетной величины. Срок действия данной визы составляет три года.