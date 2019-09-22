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Гостиницу "Чорсу" выставили на аукцион за 1 сум

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Экономика
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Данный лот продается только под инвестиционные обязательства. Покупатель обязан будет вложить в гостиницу 25 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Гостиница "Чорсу" была выставлена на торги. Стартовая цена лота - 1 сум.

Покупатель обязан будет вложить в гостиницу 25 миллионов долларов за два года, а также создать 150 новых рабочих мест. Более того, статус гостиницы после окончания строительства должен быть не менее 3 звезд.

Гостиница Чорсу в Ташкенте
Узбектуризм
Гостиница "Чорсу" больше не принадлежит Demir Group

Напомним, что бизнесмен Ахмет Демир не выполнил своих инвестиционных обязательств.

Еще 2 июля Ташкентский межрайонный суд по экономическим делам постановил расторгнуть контракт на покупку гостиницы.

Компания Demir Group приобрела здание гостиницы "Чорсу" по нулевой выкупной стоимости. По контракту, инвестиции в гостиницу должны были составить более 33 миллионов долларов.

Теги:
Инвестиции, гостиница, онлайн-аукцион, аукцион



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