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В Самарканде хотят построить химический комплекс - что скажут жители?

В Самарканде хотят построить химический комплекс - что скажут жители?

Пресс-служба Министерства энергетики Узбекистана
Экономика
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Инвестор с Кипра, согласно проекту, принимает на себя инвестиционные и социальные обязательства по привлечению не менее 200 млн долларов США за счет прямых инвестиций.

ТАШКЕНТ, 23 сен - Sputnik. Специалисты АО "Узкимесаноат" разработали и вынесли на обсуждение на портале СОВАЗ проект постановления Кабмина страны. Документ предусматривает строительство химического комплекса по производству комплексных минеральных удобрений в Самаркандской области.

Растения в пробирках
CC BY-SA 2.0 / CIAT / genebank5
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Согласно проекту, компания Ferkensco Management Limited с Кипра принимает на себя инвестиционные и социальные обязательства по привлечению не менее 200 млн долларов США за счет прямых инвестиций, а также кредитов иностранных и местных финансовых институтов без предоставления гарантии правительства Узбекистана.

Сумма инвестиций может быть увеличена по результатам технико-экономического обоснования инвестиционного проекта.

Строительство на базе АО "Самаркандкимё" экологически безвредного химического комплекса по производству минеральных удобрений планируется завершить до 1 июля 2023 года.

Проект постановляет создать не менее 150 рабочих мест после ввода объекта в эксплуатацию.

Предложения и комментарии документ будет собирать до 6 октября. 

 

Теги:
Узбекистан, химическая промышленность, Самарканд, инвестпроекты



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