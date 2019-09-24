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Chevrolet Spark

"Узавтосаноат" планирует производить автомобили Spark в РФ

JEWEL SAMAD / AFP
Экономика
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Специальная рабочая группа ведет разработку проекта, основная цель которого - снижение цены для конечного потребителя.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Глава "Узавтосаноат" Шавкат Умурзаков рассказал о предварительных договоренностях с российской стороной о производстве автомобилей Spark на территории РФ, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Отвечая на вопросы журналистов в рамках "Форума локализации-2019", Умурзаков отметил, что российская сторона дала разрешение на производство автомобилей класса "А", в частности модели Chevrolet Spark. 

Специальная рабочая группа ведет разработку проекта, основная цель которого - снижение цены для конечного потребителя. Ориентировочно он будет реализован уже в первом квартале 2020 года.

Главное в данной ситуации - согласование сторон и грамотная реализация технического вопроса.

"Наша цель - не просто присутствовать в РФ. Мы привлекаем международных экспертов в сфере маркетинга и делаем все, чтобы автомобили были более доступными для покупателей, а UzAuto - был конкурентноспособен на зарубежных рынках", - добавил Умурзаков.

Председатель Узавтосаноат Шавкат Умурзаков
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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На российском рынке автокомпоненты производимые в Узбекистане используются в автомобилях LADA, ГАЗ, ВАЗ, а также Peugeot и Citroen.

"Форум локализации-2019" проводится целях углубления уровня локализации в автомобильной промышленности, а также привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана.

Наряду с отечественными предприятиями, в форуме примут участие более 50 компаний из Бразилии, Индии, Китая, США, Франции, Южной Кореи и других стран, в числе которых - Faurecia (Франция), Autoglass Corp (Южная Корея) и Yanfeng Adient (Китай).

 




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