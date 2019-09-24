Масло рекой: эксперт рассказал, что может дать Узбекистану членство в ЕАЭС

— Саратовская область — один из крупнейших регионов-производителей семян подсолнечника в России, а Узбекистан — один из крупнейших импортеров российского подсолнечного масла. Насколько для республики важна масложировая отрасль?

— Для узбекистанцев подсолнечное масло — практически неотъемлемая часть рациона. Именно поэтому в стране озабочены недостатком сырья, которое должно поступать на перерабатывающие предприятия. Там действительно ощущается дефицит — мощности загружены не полностью.

Узбекских сельхозтоваропроизводителей, как и российских, беспокоит положение, когда приходится работать через посредника: в ситуации с масличными — это Казахстан, который и получает основную маржу. В Узбекистане пытаются разобраться, что делать, чтобы покупать более дешевое сырье. На прошедшей в Казахстане конференции по вопросам кооперации сельхозпроизводителей в Центральной Азии говорили: основная проблема заключается в том, что Узбекистан не входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС). А "зеленый коридор", по которому сейчас работают производители РУз и РФ, по мнению участников переговоров, действует недостаточно эффективно. Думаю, вхождение в ЕАЭС — основное решение существующей проблемы.

— Узбекистан сейчас налаживает сотрудничество с Россией на региональном уровне. Какие проекты планируется реализовать с Саратовской областью в сфере сельского хозяйства?

— Сегодня мы видим, как динамично развивается республика, насколько комфортные условия для бизнеса там создаются. Саратовским предпринимателям тоже есть что предложить узбекистанцам. На российских рынках традиционно присутствуют помидоры, фрукты из Узбекистана, а мы в первую очередь заинтересованы в поставках масличных культур, потому что в республике невозможно в достаточных объемах получать масличную продукцию в том числе из-за климатических условий.

Кроме того, наших экспортеров интересует транзит сельскохозяйственной продукции через Узбекистан в сторону Афганистана. Мы предлагаем шире использовать логистические возможности Саратовского района, ведь через Саратов проходят все основные дороги, ведущие в центр и на юг России. Предлагаем узбекистанцам инвестиционные площадки. На территории нашего района есть оптово-распределительные центры, и я пригласил узбекских коллег на II Саратовский экономический форум, чтобы они рассмотрели наши возможности.

Хочется, чтобы узбекские предприниматели осваивались на территории Саратовского района, а наши производители комфортно чувствовали себя в Узбекистане. Взаимовыгодное сотрудничество должно приобретать более широкие и выгодные формы.

— Сейчас в Узбекистане ищут новые пути развития сельского хозяйства, власти решили повысить эффективность использования земель, президент подписал указ об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы. Как вы считаете, на каких условиях и на какой срок государству рентабельно выдавать землю в аренду фермерам или иностранным инвесторам?

— Насколько я понимаю, в Узбекистане нет института частной собственности на землю. А по моему глубокому убеждению, залог успеха — когда земля находится в собственности или в долгосрочной аренде.

В республике достаточно обедненные земли по разным причинам, и за короткий срок получить выгоду от использования такой земли крайне трудно. Сельхозтоваропроизводители или инвесторы заинтересованы в долгосрочных отношениях — не менее 10-15 лет: в серьезном бизнесе стратегия выстраивается не на пятилетку.

— Еще одна проблема — орошение земель. В республике планируется внедрить систему "Умная вода": в 2020 году на 120, до 2023-го — на 300 объектах. Насколько она эффективна?

— Этот опыт широко используется в Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому польза, конечно, есть. Но нужно понимать, что с помощью "Умной воды" не польешь десятки тысяч гектаров земель — это очень серьезные затраты. Ее целесообразнее использовать для орошения овощных, плодово-ягодных, кормовых культур.