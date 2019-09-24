Масло рекой: эксперт рассказал, что может дать Узбекистану членство в ЕАЭС

— Саратовская область — один из крупнейших регионов-производителей семян подсолнечника в России, а Узбекистан — один из крупнейших импортеров российского подсолнечного масла. Насколько для республики важна масложировая отрасль?
— Для узбекистанцев подсолнечное масло — практически неотъемлемая часть рациона. Именно поэтому в стране озабочены недостатком сырья, которое должно поступать на перерабатывающие предприятия. Там действительно ощущается дефицит — мощности загружены не полностью.
— Узбекистан сейчас налаживает сотрудничество с Россией на региональном уровне. Какие проекты планируется реализовать с Саратовской областью в сфере сельского хозяйства?
— Сегодня мы видим, как динамично развивается республика, насколько комфортные условия для бизнеса там создаются. Саратовским предпринимателям тоже есть что предложить узбекистанцам. На российских рынках традиционно присутствуют помидоры, фрукты из Узбекистана, а мы в первую очередь заинтересованы в поставках масличных культур, потому что в республике невозможно в достаточных объемах получать масличную продукцию в том числе из-за климатических условий.
Хочется, чтобы узбекские предприниматели осваивались на территории Саратовского района, а наши производители комфортно чувствовали себя в Узбекистане. Взаимовыгодное сотрудничество должно приобретать более широкие и выгодные формы.
— Сейчас в Узбекистане ищут новые пути развития сельского хозяйства, власти решили повысить эффективность использования земель, президент подписал указ об утверждении Стратегии развития сельского хозяйства на 2020-2030 годы. Как вы считаете, на каких условиях и на какой срок государству рентабельно выдавать землю в аренду фермерам или иностранным инвесторам?
В республике достаточно обедненные земли по разным причинам, и за короткий срок получить выгоду от использования такой земли крайне трудно. Сельхозтоваропроизводители или инвесторы заинтересованы в долгосрочных отношениях — не менее 10-15 лет: в серьезном бизнесе стратегия выстраивается не на пятилетку.
— Еще одна проблема — орошение земель. В республике планируется внедрить систему "Умная вода": в 2020 году на 120, до 2023-го — на 300 объектах. Насколько она эффективна?
— Этот опыт широко используется в Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, поэтому польза, конечно, есть. Но нужно понимать, что с помощью "Умной воды" не польешь десятки тысяч гектаров земель — это очень серьезные затраты. Ее целесообразнее использовать для орошения овощных, плодово-ягодных, кормовых культур.