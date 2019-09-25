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Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard

Только через кассу: банкоматы перестанут выдавать иностранную валюту

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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В то же время банкоматы продолжат принимать доллары, но чтобы снять иностранную валюту, необходимо обратиться в кассу.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. С 1 октября в Узбекистане банкоматы в АИКБ "Ипак Йули" прекратят выдавать наличную иностранную валюту, сообщает пресс-служба банка.

Метро в Ташкенте
© Facebook/Камиль Еникеев
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Все банкоматы "Ипак Йули", обслуживающие карты международных платежных систем VISA, MasterCard и UnionPay, будут выдавать деньги только в национальной валюте.

Однако резиденты Республики Узбекистан имеют возможность беспрепятственно получать наличную иностранную валюту с международных пластиковых карт в кассах отделений банка.

При этом банкоматы продолжат принимать банкноты в долларах США для обмена наличности и пополнения международных пластиковых карт.

В пресс-службе также сообщили, что данное правило будет действовать во всех банках республики.

Центральный банк Узбекистана пока не дал официального подтверждения или опровержения данной информации.

Теги:
валютные операции, обмен валюты, курс валюты, валюта, банкоматы, Банкоматы, банкнота, банки, банки



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