Взаимовыгодные отношения: Узбекистан и Корея подписали ряд соглашений

Основными темами встреч стали развитие транспортного и логистического партнерства, проектов в сфере химической промышленности, информационных технологий и ряда других отраслей.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Представители бизнес-кругов Узбекистана и Кореи приняли участие в кооперационной бирже в формате "В2В" в Торгово-промышленной палате республики. Обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-коммуникационном и информационно-технологическом направлениях.

В составе корейской делегации - руководители 50 ведущих компаний строительства, здравоохранения, фармацевтики, туризма, ИКТ, маркетинга. С узбекской стороны в кооперационном диалоге участие приняли более 100 субъектов предпринимательства.

Обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-корейского торгово-экономического сотрудничества, вместе с тем состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между предприятиями обеих стран.

В рамках мероприятия были подписаны соглашения и меморандумы между узбекскими и корейскими компаниями.