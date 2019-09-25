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Взаимовыгодные отношения: Узбекистан и Корея подписали ряд соглашений

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Основными темами встреч стали развитие транспортного и логистического партнерства, проектов в сфере химической промышленности, информационных технологий и ряда других отраслей.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Представители бизнес-кругов Узбекистана и Кореи приняли участие в кооперационной бирже в формате "В2В" в Торгово-промышленной палате республики. Обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономическом, инвестиционном, транспортно-коммуникационном и информационно-технологическом направлениях.

В составе корейской делегации - руководители 50 ведущих компаний строительства, здравоохранения, фармацевтики, туризма, ИКТ, маркетинга. С узбекской стороны в кооперационном диалоге участие приняли более 100 субъектов предпринимательства. 

Обсудили перспективы дальнейшего развития узбекско-корейского торгово-экономического сотрудничества, вместе с тем состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между предприятиями обеих стран. 

В рамках мероприятия были подписаны соглашения и меморандумы между узбекскими и корейскими компаниями.

Теги:
Южная Корея, Узбекистан, прямой диалог, ТПП



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