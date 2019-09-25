Мирзиёев снизил НДС до 15%

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о снижении НДС с 20% до 15%, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Новая налоговая ставка вступит в силу уже с 1 октября.

Ранее президент на видеоселекторном совещании поручил Минфину разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки НДС и соответствующий проект решения президента.

Предполагается, что снижение ставки НДС до 15% в совокупности с мерами, направленными на обеспечение его нейтральности, предлагаемыми в новой редакции Налогового кодекса, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов.

При этом снижение ставки на пять процентных пунктов сократит поступления в государственный бюджет на 10 триллионов в год или порядка 2% к ВВП.