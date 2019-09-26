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Крупные платежные системы ограничили переводы в страны ЦА

За 2019 год из РФ в Узбекистан перевели $1,97 млрд

© regnum.ru
Экономика
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В 2018-м этот показатель составлял 1,761 миллиарда долларов. Таким образом, рост за год составил 12,3%.

ТАШКЕНТ, 26 сен - Sputnik. Объем денежных переводов физических лиц из России в Узбекистан в первой половине 2019 года увеличился на 12,3%, до 1,977 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центробанк Узбекистана.

Банковские карты международных платежных систем VISA
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Объем денежных переводов в Узбекистан из России в первом полугодии 2019 года составил 1,977 миллиарда долларов, в 2018-м показатель - 1,761 миллиарда долларов. Таким образом, рост за год составил 12,3%.

Россия по-прежнему занимает первое место в трансфертных переводах физлиц в Узбекистане.

По расчетам ЦБ, общий объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа увеличился в первой половине 2019 года на 13,5% - до 2,593 миллиарда долларов, объем переводов за рубеж - до 467 миллионов долларов (+16,4%). Переводы из СНГ составили 2,159 миллиарда долларов (+12%), в страны содружества - 254,3 миллиона долларов (минус 5,9%).

Теги:
денежные переводы



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