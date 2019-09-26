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Узбекистану не хватает специалистов по МСФО – представитель Минфина

© Flickr/ Ken Teegardin
Экономика
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В Узбекистане международные стандарты финансовой отчетности внедряются поэтапно. В первую очередь их обязали использовать банки, потом — все акционерные общества. 

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистан остро нуждается в специалистах, владеющих международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), заявил руководитель отдела по регулированию аудиторской деятельности Минфина Шарофиддин Хайдаров на конференции "Инвестор: курс на Узбекистан!". Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"МСФО — это язык для ведения бизнеса. Если компания хочет привлечь иностранного инвестора, то она должна иметь финансовую отчетность по международным стандартам", — сказал Хайдаров.

В Узбекистане международные стандарты финансовой отчетности внедряются поэтапно. В первую очередь их обязали использовать банки, потом — все акционерные общества. В начале года принято решение о переходе на МСФО крупных предприятий металлургии — Алмалыкского и Навоийского горно-металлургических комбинатов и других, затем появился аналогичный документ по химической отрасли.

С января 2020 года все компании, имеющие государственную долю в бюджете, должны будут сдавать отчетность по международным стандартам. Малые и средние предприятия могут внедрять их по своему усмотрению.

Подпись документов
Pixabay
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Кроме того, с 1 января аудит будет проводиться исключительно на основе международных стандартов. Ежегодной обязательной проверке подлежат коммерческие организации при одновременном выполнении двух из следующих условий по итогам отчетного года: балансовая стоимость активов свыше 100-тысячекратного размера минимальной заработной платы; выручка от реализации продукции (работ, услуг) более 200-тысячекратного размера минимальной заработной платы; среднегодовая численность работников свыше 100 человек.

Однако на сегодняшний день самая серьезная проблема — нехватка квалифицированных кадров, имеющих знания и опыт подготовки отчетности по МСФО. В последние годы происходит отток таких специалистов. Правительство принимает меры по подготовке молодых кадров — идет пересмотр образовательных программ в вузах, увеличивается набор на соответствующие специальности. Содействие в этом направление оказывают и международные финансовые организации.

Теги:
Минфин Узбекистана, Узбекистан, финансы, Экономика



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