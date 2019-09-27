Пятиэтажный ТЦ в Ташкенте уйдет с молотка

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Бюро принудительного исполнения выставило торговый центр Salom на открытые торги.

Сейчас там работают супермаркет, кинотеатр, а также кафе и магазины.

Стартовая цена — 19 200 000 000 сумов.

Центр имеет 88 помещений. Его общая площадь — 7156 кв. метров. Этот лот выставили на аукцион согласно решению суда по экономическим делам.

Напомним, что недавно гостиница "Чорсу" была выставлена на торги. Стартовая цена лота - 1 сум.

Покупатель обязан будет вложить в гостиницу 25 миллионов долларов за два года, а также создать 150 новых рабочих мест. Более того, статус отеля после окончания строительства должен быть не менее трех звезд.