Узбекистан и Корея будут сотрудничать в области здравоохранения

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Узбекско-корейский форум, посвященный сотрудничеству в области электронного здравоохранения, состоялся в рамках XII Международной специализированной медицинской выставки "УзМедЭкспо-2019", сообщает пресс-служба столичного хокимията.
На форуме стороны подписали узбекско-корейский план действий по внедрению информационных технологий в здравоохранение.
Стороны обменялись мнениями о развитии электронного здравоохранения в Узбекистане и Республике Корея. Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана в 2019-2025 годах подчеркивает важность повсеместного внедрения электронного здравоохранения.