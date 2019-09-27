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Снимки, полученные с помощью портативного рентгена

Узбекистан и Корея будут сотрудничать в области здравоохранения

© Sputnik / Варвара Гертье
Экономика
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Узбекско-корейский форум, посвященный сотрудничеству в области электронного здравоохранения, состоялся в рамках XII Международной специализированной медицинской выставки "УзМедЭкспо-2019".

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Узбекско-корейский форум, посвященный сотрудничеству в области электронного здравоохранения, состоялся в рамках XII Международной специализированной медицинской выставки "УзМедЭкспо-2019", сообщает пресс-служба столичного хокимията.

На форуме стороны подписали узбекско-корейский план действий по внедрению информационных технологий в здравоохранение.

Министр здравоохранения Узбекистана Алишер Шадмонов
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Первым шагом программы станет "цифровизация" Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии. Это поможет крупнейшему медицинскому учреждению оптимизировать организационные процессы.

Стороны обменялись мнениями о развитии электронного здравоохранения в Узбекистане и Республике Корея. Концепция развития системы здравоохранения Узбекистана в 2019-2025 годах подчеркивает важность повсеместного внедрения электронного здравоохранения.




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