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Урожай хлопчатника

Без химии: в Узбекистане научились выращивать новый хлопок

CC BY-SA 2.0 / t_y_l / P9080992
Экономика
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Специалисты из Болгарии, прибывшие в республику для контроля качества "белого золота" оценили продукт, отметив, что его можно использовать не только для волокна, но и для выработки хлопкового масла.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. На территории Чиназского кластера в Ташкентской области впервые вырастили органический хлопок. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза страны.

Уборка хлопчатника
© Sputnik / Станислав Корытников
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Новый хлопок уже доступен для экспорта на мировые рынки. Специалисты из Болгарии, прибывшие в Узбекистан для контроля качества "белого золота" оценили продукт, отметив, что его можно использовать не только для волокна, но и для выработки хлопкового масла.

Для справки: органический хлопок очень сильно отличается от обычно, так как выращивается без применения химии, в соответствии со строгими биологическими критериями.

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При выращивании органического хлопка для отпугивания насекомых-вредителей вместо инсектицидов используются только безопасные вещества (ароматические приманки - смесь чеснока, перца чили и мыла).

Теги:
Министерство сельского и водного хозяйства, Узбекистан, хлопок



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