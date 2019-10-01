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Президент РФ Владимир Путин перед церемонией совместного фотографирования глав делегаций государств-участников Высшего евразийского экономического совета (ВЕЭС) в Ереване. Справа - премьер-министр Армении Армении Никол Пашинян. Справа наоевр на втором плане -налево - президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Слева на втором плане - президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Главы ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

© Sputnik / Сергей Гунеев
Экономика
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В документе отражены цели, принципы, этапы, критерии и основные направления формирования общего финансового рынка ЕАЭС.

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию общего финансового рынка на саммите в Ереване, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этот шаг заложил основу для обеспечения свободного движения капитала.

Кроме того, Лукашенко отметил, что реализация проекта должна сопровождаться цифровизацией, которая позволит развивать технологии и делать финансовые услуги доступнее.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Sputnik / Алексей Никольский
Саммит ЕАЭС в Ереване войдет в историю
Разработка концепции общего финансового рынка началась в 2016 году: страны евразийской "пятерки" взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий рынок в банковской и страховой сферах. Согласно договору ЕАЭС, это должно стать частью глобального процесса интеграции.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Функционирует с 1 января 2015 года. Члены ЕАЭС — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. На сегодняшний день идут переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) союза с Египтом, Израилем, Индией, Сербией.

С Ираном в мае прошлого года было подписано временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. Что касается АТР, то полноценное соглашение о ЗСТ действует с Вьетнамом — с октября 2016 года.

Теги:
финансы, Экономика, политика, ЕАЭС



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