Главы ЕАЭС утвердили концепцию общего финансового рынка

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) одобрили концепцию общего финансового рынка на саммите в Ереване, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, этот шаг заложил основу для обеспечения свободного движения капитала.

Кроме того, Лукашенко отметил, что реализация проекта должна сопровождаться цифровизацией, которая позволит развивать технологии и делать финансовые услуги доступнее.

Разработка концепции общего финансового рынка началась в 2016 году: страны евразийской "пятерки" взяли на себя обязательство к 2025 году сформировать общий рынок в банковской и страховой сферах. Согласно договору ЕАЭС, это должно стать частью глобального процесса интеграции.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Функционирует с 1 января 2015 года. Члены ЕАЭС — Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. На сегодняшний день идут переговоры о зоне свободной торговли (ЗСТ) союза с Египтом, Израилем, Индией, Сербией.

С Ираном в мае прошлого года было подписано временное соглашение, ведущее к образованию ЗСТ. Что касается АТР, то полноценное соглашение о ЗСТ действует с Вьетнамом — с октября 2016 года.