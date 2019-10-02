Саудовские компании намерены построить солнечную электростанцию в Узбекистане

Крупные ближневосточные компании готовы вкладываться в реализацию энергетических проектов в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. Представители Министерства энергетики Узбекистана и делегация из Саудовской Аравии обсудили вопросы сотрудничества между странами в области энергетики.

По данным пресс-службы Минэнерго, зарубежную делегацию возглавил директор Главного управления по международным соглашениям и инвестициям правительства Саудовской Аравии Бадромаль Мавган. На встрече также присутствовали посол Узбекистана в ближневосточном государстве Улугбек Максудов и члены руководства Торгово-промышленной палаты РУз.

Ранее информагентство "Дунё" сообщало, что Максудов встретился с членом совета директоров компаний GSS MEA Ltd и Advanced Inspection Services Cooperation Хасаном аль-Салимом.

Тогда стороны обсудили вопросы привлечения инвестиций этих компаний для реализации энергетических проектов в Узбекистане. Особенно бизнесмена заинтересовал проект строительства солнечной фотоэлектрической станции (ФЭС) общей мощностью 100 МВт в Навоийской области на условиях государственно-частного партнерства.

Этот проект нацелен на привлечение более миллиарда долларов инвестиций на развитие солнечных ФЭС в Узбекистане.

GSS MEA Ltd — одна из крупнейших компаний Ближнего Востока, имеющая многолетний опыт на энергетическом рынке. Способна реализовать сложные проекты по строительству солнечных фотоэлектрических станций промышленного масштаба.

Advanced Inspection Services Co. (AIS) — промышленная инспекционная компания, осуществляющая производственный контроль, направленный на предоставление услуг высокого качества.