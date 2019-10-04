ТАШКЕНТ, 4 окт - Sputnik. "Россети" заинтересованы в электросетевых проектах с Узбекистаном, заявил директор международного департамента "Россетей" Андрей Логаткин на Российской энергетической неделе, пишет РИА Новости.

"Что касается Узбекистана, нам, безусловно, интересно это государство, это одно из наиболее значимых стран региона, самая многочисленная по населению и второе по размеру экономики, страна бурно развивается. Согласно прогнозам Минэнерго Узбекистана, ежегодный рост потребления электроэнергии прогнозируется порядка 6-7%, а это подразумевает значительные инвестиции и в электросетевое строительство. И здесь мы готовы предложить наши услуги уважаемым узбекским компаниям", - сказал Логаткин.

По его словам, они уже начали этот диалог и с национальными электрическими сетями, и с региональными электрическими сетями.

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Также он добавил, что компетенции компании в сфере проектирования помогли бы коллегам из Узбекистана не только сэкономить значительные средства на строительстве, но и увеличить занятость внутри страны.

Напомним, в Узбекистане совместно с Францией создается предприятие Uzenergoengineering-Assystem.