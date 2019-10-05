"Зарубежнефть" готовит совместные проекты с Узбекистаном

Холдинг объединяет более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. "Зарубежнефть" рассчитывает войти в проекты в Узбекистане, передает РИА Новости.

Глава компании Сергей Кудряшов сообщил, что готовятся подписания соответствующих соглашений.

"У нас сейчас на стадии подписания вход в две страны. Египет сейчас подписывает, парламент уже одобрил, премьер подписывает лицензию на работу в Египте, и плюс в Узбекистане мы тоже ожидаем на днях подписания лицензии нашего совместного предприятия", - сообщил Кудряшов.

В апреле "Зарубежнефть" и "Узбекнефтегаз" подписали соглашение об условиях добычи углеводородов на месторождениях "Хартум", "Восточный Хартум" и "Южный Аламышик". Компании подписали соглашение в рамках совместного предприятия "Андижанпетро".

"Зарубежнефть" - холдинг, объединяющий более 20 совместных и дочерних предприятий в различных сегментах нефтегазового бизнеса. Единственный акционер - РФ в лице Росимущества.