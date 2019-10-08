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В хранилище Акционерного коммерческого банка

Узбекистан начнет выпускать исламские облигации "сукук"

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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Выпуск облигаций "сукук" позволит предпринимателям, живущим по законам шариата, использовать альтернативный вид финансирования.

ТАШКЕНТ, 8 окт — Sputnik. Узбекистан начнет выпускать исламские облигации "сукук" с середины 2020 года, сообщил на пресс-конференции директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
Мирзиёев поручил привести в порядок узбекский фондовый рынок
Он отметил, что в республике многие предприниматели, живущие по законам шариата, не берут банковские кредиты. Выпуск облигаций "сукук" позволит им использовать альтернативный вид финансирования.

Также Атабек Назиров рассказал, что единый закон о рынке капитала, который объединит более 100 нормативно-правовых актов, будет подготовлен к концу I квартала 2020 года. О необходимости отменить лишние ограничения и упростить работу на фондовом рынке накануне сказал президент Шавкат Мирзиёев. Тогда же он поручил за пять лет довести объем свободно обращающихся ценных бумаг до 10-15% к ВВП. 

"Государственные облигации реализовываются лишь коммерческим банкам через валютную биржу, а зарубежным инвесторам запрещено покупать их. Решение этой проблемы позволит увеличить объемы государственных заимствований. Ведь это — один самых безрисковых видов ценных бумаг", — заявил Назиров.

Директор Агентства по развитию рынка капитала Атабек Назиров
Агентство по развитию рынка капитала
Атабек Назиров о рынке акций в Узбекистане и рисках валютных долгов
Также он отметил, что один из самых важных компонентов увеличения предложения на фондовом рынке — приватизация государственных компаний.

"В ближайшее время около 20 наиболее привлекательных предприятий, имеющих государственные доли, будут выставлены на продажу через фондовую биржу", — заявил Назиров. 

На сегодняшний день государству принадлежит 85% акций 605 акционерных обществ, из них на фондовом рынке обращаются только 5% — акции 105 обществ. Количество профессиональных участников фондового рынка не достигает и 100, а их число должно достичь хотя бы пяти тысяч. Для подготовки квалифицированных специалистов Агентство по развитию рынка капитала будет курировать соответствующие кафедры Ташкентского финансового института.




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