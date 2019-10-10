Сколько денег с начала года граждане перевели в Узбекистан - график

Через систему международных денежных переводов населением было перечислено в республику из-за рубежа 4,5 млрд долларов США, в зарубежные страны переведены валютные средства на сумму 0,8 млрд долларов США.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана обнародовал данные о валютных поступлениях от населения в страну с начала года.

© Центробанк Узбекистана Объём валютных операций коммерческих банков с физическими лицами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился

До сентября 2019-го общий объем международных денежных переводов населения составил 5,2 млрд долларов США. Из них через систему международных денежных переводов населением было перечислено в республику из-за рубежа 4,5 млрд долларов США, в зарубежные страны переведены валютные средства на сумму 0,8 млрд долларов США.

Объем поступлений валютных средств посредством международных денежных переводов увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с январь по сентябрь 2018-го он составил 3,8 млрд долларов США).