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Денежные купюры. Доллары США.

Сколько денег с начала года граждане перевели в Узбекистан - график

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Через систему международных денежных переводов населением было перечислено в республику из-за рубежа 4,5 млрд долларов США, в зарубежные страны переведены валютные средства на сумму 0,8 млрд долларов США.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана обнародовал данные о валютных поступлениях от населения в страну с начала года.

Объем валютных операций коммерческих банков с физическими лицами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился.
© Центробанк Узбекистана
Объём валютных операций коммерческих банков с физическими лицами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился
До сентября 2019-го общий объем международных денежных переводов населения составил 5,2 млрд долларов США. Из них через систему международных денежных переводов населением было перечислено в республику из-за рубежа 4,5 млрд долларов США, в зарубежные страны переведены валютные средства на сумму 0,8 млрд долларов США.

Объем поступлений валютных средств посредством международных денежных переводов увеличился на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с январь по сентябрь 2018-го он составил 3,8 млрд долларов США).

Теги:
Узбекистан, Экономика, Центральный банк Республики Узбекистан



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