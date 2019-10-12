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Бочки с дизельным топливом

В Ферганской области обнаружили подпольный цех по переработке нефти

© Пресс-служба ГТК РУз
Экономика
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Правоохранители обнаружили на подпольном предприятии 5 тонн сырой нефти, а также почти 40 тонн переработанного продукта.

ТАШКЕНТ, 12 окт - Sputnik. В Ферганской области обнаружили подпольный цех по переработке нефти, сообщает пресс-служба "Узнефтегазинспекции".

Одно из предприятий в Ферганской области организовало цех по переработке нефти, при этом не имея на это соответствующего разрешения.

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Правоохранители обнаружили на подпольном предприятии 5 тонн сырой нефти, а также почти 40 тонн переработанного продукта.

"На используемое сырье также нет соответствующих документов, что означает, что поставляется оно в данный подпольный цех незаконно, путем хищения. Откуда и какими путями также предстоит выяснить. Предположительно источником незаконного получения сырьевого материала являются близлежащие предприятия, специализирующиеся на добыче и переработке сырой нефти", - сообщали в пресс-службе.

Теги:
добыча нефти, Нефть



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