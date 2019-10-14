Узбекистан вошел в топ-20 крупнейших держателей золота

Республика заняла в рейтинге 17-е место по количеству золотовалютных резервов. Узбекистан хранит 325,7 тонны, что составляет 56,2% от общих запасов страны.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Узбекистан вошел в список крупнейших держателей золота по итогам сентября 2019 года согласно данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council).

На вершине рейтинга расположились США (8133,5 тонны), Германия (3366,8 тонн). На третьем месте по количеству золотовалютных резервов - Международный валютный фонд (2814 тонн).

В тройку не попали Италия (2451,8 тонна), Франция (2436,1 тонн) и Россия (2230,4 тонн).

Узбекистан занял в рейтинге 17-е место по количеству золотовалютных резервов и хранит 325,7 тонн, что составляет 56,2% от общих запасов страны.

Соседний Казахстан в этом списке расположился на 15-ом месте с 377,3 тоннами.

Напомним, что в отчете за первый квартал 2019 года Узбекистан стал мировым лидером по продаже золота.

На втором месте по продажам расположилась Монголия. Она продала 3,4 тонны золота. Замыкает тройку экспортеров Таджикистан с отметкой в одну проданную тонну.

Место главного импортера золота в мировом рейтинге заняла Россия. Центробанк РФ за три месяца импортировал 55,3 тонны драгоценного метала. Турция расположилась на втором месте, купив 40 тонн. А Китай в свою очередь приобрел 33 тонны.