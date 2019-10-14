Обсуждать законопроекты теперь будут он-лайн

Единая электронная система позволяет контролировать процесс разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов и, в том числе, осуществлять в электронном виде визирование проектов уполномоченными ведомствами.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. В апреле этого года было принято постановление Кабинета министров, которое предусматривает с 1 октября 2019 года внесение разработанных и согласованных проектов нормативно-правовых актов в кабмин и Администрацию президента исключительно в электронном виде.

Для этого действует Единая электронная система, которая позволяет контролировать процесс разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов и, в том числе, осуществлять в электронном виде визирование проектов уполномоченными ведомствами, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу министерства юстиции республики.

В последующем, благодаря данной системе можно будет проводить научное и профессиональное обсуждение проектов, включая анализ выгод, издержек и ожидаемых результатов.

Вместе с тем можно будет оценить их воздействие на права и интересы физических и юридических лиц, социальную сферу, предпринимательскую деятельность и т.д.

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Система позволяет создавать оперативную рассылку проектов нормативно-правовых актов для рассмотрения, согласования с использованием электронной цифровой подписи министерствам и ведомствам. Есть возможность проведения общественного обсуждения.