Российские компании планируют создать дата-центры в Узбекистане

Представители двух российских компаний на конференции в Ташкенте договорились об открытии в республике центров обработки данных.

ТАШКЕНТ, 15 окт — Sputnik. Российские компании "Инфосистемы джет" и "Датарк" подписали соглашение о партнерстве, которое поспособствует развитию рынка центров обработки данных (ЦОД, иначе — дата-центры. — Прим. ред.) модульного типа в Узбекистане.

Документ был подписан на прошедшей в Ташкенте конференции "ЦОД: экономика, инфраструктура, сервисы".

Как отметили в пресс-службе компании "Инфосистемы джет", отличительные свойства модульных дата-центров — это высокая скорость развертывания и запуска, минимальные требования к площадке, мобильность и простота транспортировки, а также возможность выбора как типовой, так и индивидуальной комплектации.

"Развитие рынка ЦОД в Узбекистане — большая и важная задача, — заявил сооснователь, технический директор компании "Датарк" Евгений Тропин. — Рынок республики характерен обилием добывающей и перерабатывающей промышленности, а руководство Узбекистана много внимания уделяет стандартизации и унификации используемых решений на предприятиях страны".

Компания "Инфосистемы джет" — одна из крупнейших ИТ-компаний в России. С 1991 года работает на рынке системной интеграции, реализуя сложные и уникальные проекты в масштабах всей страны. Располагает 12 офисами и представительствами в РФ и СНГ и ведет проекты в других странах. Входит в ТОП-10 крупнейших поставщиков ИТ-услуг России.

Компания "Датарк" занимается проектированием, производством, техническим сопровождением инженерных систем для центров обработки данных.