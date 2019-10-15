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Узбекистан и Азербайджан будут совместно изучать проекты по добыче нефти

© Sputnik / Александр Мельников
Экономика
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Договорились ускорить работы по восстановлению и капитальному ремонту скважин, а также по организации производства нефтегазового оборудования и комплектующих, используемых при бурении и капитальном ремонте скважин в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Первый заместитель министра энергетики Журабек Мирзамаxмудов и председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходир Сидиков обсудили с президентом компании "СОКАР" перспективы сотрудничества в нефтегазовой и химической сферах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, фото из архива
© Sputnik / Aleksey Vitvitsky
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Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики страны.

Разработали механизмы по ускорению реализации совместных проектов.

В частности, по проектам проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Республики Узбекистан и по увеличению добычи на месторождениях Кашкадарьинской области подписаны дорожные карты, которые предусматривают скорейший переход к практической реализации соглашений.

Договорились ускорить работы по восстановлению и капитальному ремонту скважин, а также по организации производства нефтегазового оборудования и комплектующих, используемых при бурении и капитальном ремонте скважин в Узбекистане.
Первый заместитель министра энергетики Журабек Мирзамаxмудов и председатель правления АО Узбекнефтегаз Баходир Сидиков
Минэнергетики
Первый заместитель министра энергетики Журабек Мирзамаxмудов и председатель правления АО "Узбекнефтегаз" Баходир Сидиков

Отдельное внимание уделили вопросу развития сотрудничества на территории Азербайджана. В частности, достигнута договоренность о совместном изучении проектов по добыче нефти на азербайджанской части Каспийского моря.

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Узбекская делегация посетила ряд предприятий компании "СОКАР", в том числе Научно-исследовательский институт "НИПИнефтегаз СОКАР", который является одним из ведущих в мире по научным исследованиям и проектно-изыскательским разработкам.

Ещё посетили предприятие по производству химических реагентов, а также нефтегазового оборудования компании "СОКАР".

Были обсуждены возможности повышения экспортного потенциала нефтегазовой и химической продукции Узбекистана с выходом на азербайджанский рынок.

Теги:
Ташкент, Баку, Шавкат Мирзиёев



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