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Объемы экспорта продолжают расти, но поступлений валюты не хватает - ЦБ

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Дефицит текущего счёта платёжного баланса за 9 месяцев 2019 года составил 1,6 млрд. долл. То есть суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты являются отрицательными.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Центральный банк подготовил и обнародовал предварительный платёжный баланс по итогам 9 месяцев 2019 года, однако предупредил, что приведенные показатели могут отличатся от фактических значений.

Примечание: платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода.

По предварительным расчётам, дефицит текущего счёта платёжного баланса за 9 месяцев 2019 года составил 1,6 млрд. долл., сократившись на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,1 млрд. долл.). То есть суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты являются отрицательными.

© Sputnik / Павел Лисицын
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Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках на биржевые товары Узбекистана способствовала росту экспорта товаров до 11,1 млрд. долл. 

Импорт товаров вырос до 15,6 млрд. долл. Наибольший рост импорта (21 % и 26 % соответственно) произошёл за счёт импорта машин и оборудования (32 % от общего объёма импорта) и транспортных средств (13 % от общего объёма импорта). В итоге, отрицательное сальдо торгового баланса относительно 9 месяцев 2018 года, улучшилось на 17% и составило 4,5 млрд. долл.

 

Теги:
Узбекистан, Центральный банк Республики Узбекистан



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