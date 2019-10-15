Объемы экспорта продолжают расти, но поступлений валюты не хватает - ЦБ

Дефицит текущего счёта платёжного баланса за 9 месяцев 2019 года составил 1,6 млрд. долл. То есть суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты являются отрицательными.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Центральный банк подготовил и обнародовал предварительный платёжный баланс по итогам 9 месяцев 2019 года, однако предупредил, что приведенные показатели могут отличатся от фактических значений.

Примечание: платёжный баланс характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за границей в течение определенного периода и поступивших в страну в течение того же периода.

По предварительным расчётам, дефицит текущего счёта платёжного баланса за 9 месяцев 2019 года составил 1,6 млрд. долл., сократившись на 50 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (3,1 млрд. долл.). То есть суммарные чистые поступления в страну иностранной валюты являются отрицательными.

Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках на биржевые товары Узбекистана способствовала росту экспорта товаров до 11,1 млрд. долл.

Импорт товаров вырос до 15,6 млрд. долл. Наибольший рост импорта (21 % и 26 % соответственно) произошёл за счёт импорта машин и оборудования (32 % от общего объёма импорта) и транспортных средств (13 % от общего объёма импорта). В итоге, отрицательное сальдо торгового баланса относительно 9 месяцев 2018 года, улучшилось на 17% и составило 4,5 млрд. долл.