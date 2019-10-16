Люди продолжают хранить сбережения в долларах - ЦБ

Ежемесячный опрос, проведенный Центральным банком, показывает, что в июне-сентябре 2019 года наблюдалось увеличение числа тех, кто предпочитает хранить средства в наличной иностранной валюте.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. За последние несколько месяцев в Узбекистане резко повысился курс доллара. Рост ускорился летом и замедлился к началу осени.

Центробанк объяснил повышенный спрос на иностранную валюту влиянием внутренних и внешних факторов.

При этом, подчеркнули в ЦБ, ускорилась девальвация национальной валюты, то есть государство официально признает понижение курса национальной валюты по отношению к курсам твердых валют.

В январе-июле 2019 года обменный курс доллара вырос всего на 4% (с 8 336 до 8 667 сумов за 1 доллар), но уже в августе произошел резкий (8,2%) рост обменного курса. Однако к сентябрю доллар вернулся к прежней отметке, и месячный прирост замедлился до 0,5%.

Девальвация национальной валюты также повлияла на сберегательную активность населения.

Ежемесячный опрос, проведенный Центральным банком, показывает, что в июне-сентябре 2019 года наблюдалось увеличение числа тех, кто предпочитает хранить средства в наличной иностранной валюте.

За три месяца с мая по август эта цифра увеличилась с 19 до 33%. Однако, как только обменный курс стабилизировался, количество жителей, доверяющих доллару свою зарплату, снизилось с 33% до 29%.

© Центробанк Узбекистана Как Вы думаете, в настоящее время в каком виде лучше хранить сбережения? (Доля в % от всех опрошенных)

Следует отметить, что несмотря на повышение краткосрочных инфляционных и девальвационных показателей, не произошло существенного оттока вкладов в национальной валюте или существенного изменения в их структуре (к примеру, перевод из национальной в иностранную валюту).

Более того, количество срочных и сберегательных вкладов населения в сентябре увеличилось и к 1 октября 2019 года достигло 72%.

В целом девальвация национальной валюты существенно не изменила долю срочных и сберегательных депозитов в национальной валюте. В числе причин специалисты называют реакцию коммерческих банков на повышение курса доллара - руководствуясь рыночными принципами, они повысили процентные ставки по депозитам в национальной валюте.