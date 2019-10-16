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Банкноты номиналом 1 доллар США

Люди продолжают хранить сбережения в долларах - ЦБ

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Ежемесячный опрос, проведенный Центральным банком, показывает, что в июне-сентябре 2019 года наблюдалось увеличение числа тех, кто предпочитает хранить средства в наличной иностранной валюте.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. За последние несколько месяцев в Узбекистане резко повысился курс доллара. Рост ускорился летом и замедлился к началу осени.

Купюры евро разного номинала
© Sputnik / Владимир Трефилов
Доллар и евро подросли: курс валют в Узбекистане

Центробанк объяснил повышенный спрос на иностранную валюту влиянием внутренних и внешних факторов.

При этом, подчеркнули в ЦБ, ускорилась девальвация национальной валюты, то есть государство официально признает понижение курса национальной валюты по отношению к курсам твердых валют.

В январе-июле 2019 года обменный курс доллара вырос всего на 4% (с 8 336 до 8 667 сумов за 1 доллар), но уже в августе произошел резкий (8,2%) рост обменного курса. Однако к сентябрю доллар вернулся к прежней отметке, и месячный прирост замедлился до 0,5%.
Доллары
© REUTERS / Dado Ruvic
Лучше в долларах: Центробанк рассказал как граждане хранят свои деньги

Девальвация национальной валюты также повлияла на сберегательную активность населения.

Ежемесячный опрос, проведенный Центральным банком, показывает, что в июне-сентябре 2019 года наблюдалось увеличение числа тех, кто предпочитает хранить средства в наличной иностранной валюте.

За три месяца с мая по август эта цифра увеличилась с 19 до 33%. Однако, как только обменный курс стабилизировался, количество жителей, доверяющих доллару свою зарплату, снизилось с 33% до 29%.

Как Вы думаете, в настоящее время в каком виде лучше хранить сбережения? (Доля в % от всех опрошенных)
© Центробанк Узбекистана
Как Вы думаете, в настоящее время в каком виде лучше хранить сбережения? (Доля в % от всех опрошенных)

Следует отметить, что несмотря на повышение краткосрочных инфляционных и девальвационных показателей, не произошло существенного оттока вкладов в национальной валюте или существенного изменения в их структуре (к примеру, перевод из национальной в иностранную валюту). 

Знак процента
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Объем банковских вкладов узбекистанцев вырос

Более того, количество срочных и сберегательных вкладов населения в сентябре увеличилось и к 1 октября 2019 года достигло 72%.

В целом девальвация национальной валюты существенно не изменила долю срочных и сберегательных депозитов в национальной валюте. В числе причин специалисты называют реакцию коммерческих банков на повышение курса доллара - руководствуясь рыночными принципами, они повысили процентные ставки по депозитам в национальной валюте.

 

 

Теги:
Узбекистан, девальвация, Центральный банк Республики Узбекистан



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