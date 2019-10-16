АГМК увеличит производство меди в 2,4 раза – до 250 тысяч тонн

За восемь месяцев объем производства меди вырос на 24%, в результате итоги 2019 года превысят показатели 2018-го.

ТАШКЕНТ, 16 окт — Sputnik. Алмалыкский горно-металлургический комбинат в 2023 году намерен увеличить производство катодной меди в 2,4 раза по сравнению с 2018-м — до 250 тысяч тонн, заявил журналистам зампредседателя правления предприятия Азим Мирзаджанов.

"За счет проводимой модернизации комбинат намерен в 2023 году довести производство катодной меди до 250 тысяч тонн со 106 тысяч тонн по итогам прошлого года", — сказал Мирзаджанов. Его цитирует РИА Новости.

За восемь месяцев объем производства меди вырос на 24%, в результате итоги 2019 года превысят показатели 2018-го, отметил зампредседателя правления предприятия.

В 2019-2023 годах комбинат планирует направить на расширение сырьевой базы и увеличение производственных мощностей инвестиции в объеме 3,34 миллиарда долларов. Большая часть денег будет вложена в освоение медного месторождения "Ешлик-I" (прежнее название — "Дальнее". — Прим. ред.) стоимостью около 1,7 миллиарда долларов.

Проект предусматривает добычу руды до 65 миллионов тонн в год к 2023 году и до 74 миллионов тонн — к 2035 году. Проект карьера разрабатывает российская АО "Гипроцветмет" (Москва). Запустить карьер в эксплуатацию планируется в 2021-м.

Алмалыкский ГМК — уникальный горнодобывающий комплекс, одно из крупнейших предприятий, специализирующихся на добыче и переработке горных пород как в республике, так и во всей Центральной Азии.

Сегодня предприятие находится на новом этапе своего развития. В августе 2018 года доля АГМК была передана в доверительное управление компании SFI Management Group.

Для повышения эффективности работы предприятия были привлечены ведущие зарубежные и национальные ученые и эксперты, разработана программа модернизации и реконструкции основных структурных подразделений комбината до 2022-го.