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Опись контрафактного алкоголя

Узбекистан и Россия начнут вместе бороться с контрафактным алкоголем

Sputnik / Владимир Астапкович
Экономика
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Стороны намерены проводить совместные исследования по вопросам производства и оборота алкогольной продукции, обмениваться научно-технической информацией и методическими рекомендациями.

ТАШКЕНТ, 17 окт — Sputnik. Узбекистан и Россия договорились о сотрудничестве в противодействии "черному рынку" алкоголя, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РУз.

В четверг представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка РФ и Инспекции по регулированию алкогольного и табачного рынка при Минфине Узбекистана подписали в Ташкенте меморандум по вопросам лицензирования и маркировки алкогольной продукции.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
В Узбекистане заметно подорожает весь алкоголь, кроме пива
В публикации на Telegram-канале министерства отмечается, что документом предусматривается организация экспертных консультаций по вопросам лицензирования и маркировки, а также внедрения автоматизированной информационной системы учета объема алкогольной продукции.

Кроме того, планируется проводить совместные исследования по вопросам производства и оборота алкогольной продукции, обмениваться научно-технической информацией и методическими рекомендациями. Также стороны намерены организовывать совместные учебные семинары и курсы, регулярные встречи и консультации.

Напомним, с 1 ноября алкогольные напитки в Узбекистане снова подорожают. Стоимость, к примеру, литра вина в рознице поднимется с девяти до десяти тысяч сумов, а оптом — с восьми до 8,6 тысячи сумов. Не изменятся только цены на пиво.

Теги:
контрафакт, алкоголь, Россия, Узбекистан



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