Кандымский ГПК полностью готов — весь комплекс прошел госприемку

Строительство Кандымского газоперерабатывающего завода и сопутствующей инфраструктуры официально завершено. Документ о приемке промышленного объекта подписаны накануне в Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. На Кандымском газоперерабатывающем комплексе в Бухарской области состоялось подписание акта Государственной приемочной комиссии, которое ознаменовало полное завершение строительства завода и сопутствующей инфраструктуры КГПК, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.

"ЛУКОЙЛ Узбекистан Оперейтинг Компани" полностью отчиталась о реализации проекта по строительству Кандымского ГПК. Торжественно открытый в апреле прошлого года газоперерабатывающий комплекс оснащен всей необходимой технической, жилой и транспортной инфраструктурой.

Кандымский комплекс месторождений включает в себя газоперерабатывающий завод c двумя технологическими нитками мощностью по 4,05 млрд кубометров природного газа, административный корпус, ремонтные зоны, автономный жилой комплекс на 1 150 человек, 71 скважину, 285 километров автодорог, а также экспортный газопровод протяженностью 70 километров, водопровод протяженностью 55 километров и три линии электропередачи длиной 268 километров.

Кандымский ГПК был торжественно открыт в присутсвии президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 19 апреля 2018 года. В церемонии также принимали участие министр энергетики России Александр Новак и президента ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

Проект стоимостью около 3,5 миллиарда долларов был реализован в рекордно короткие сроки - на 8 месяцев раньше запланированной даты. Предприятие способно производить до 8 миллиардов кубометров природного газа в год.