Шелковое царство: как работает предприятие "Сурхон ипаги" в Термезе

Глава республики Шавкат Мирзиёев в пятницу находится визитом в Сурхандарьинской области. Ранее он провел совещание с участием местных чиновников, а также побывал на цементном заводе.

ТАШКЕНТ, 18 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил предприятие "Сурхон ипаги" в Термезе, сообщили в пресс-службе главы государства.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общества с ограниченной ответственностью "Сурхон ипаги" в городе Термезе

"Сурхон ипаги" — один из ведущих производителей шелка в стране. Продукция этого предприятия экспортируется в страны Европы и Азии. В 2017 году за границу отправлено товаров почти на 2,14 миллиона долларов, а в 2018-м — более чем на 2,8 миллиона долларов.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общества с ограниченной ответственностью "Сурхон ипаги" в городе Термезе

На предприятии действуют коконозаготовительный, прядильный, швейный и ткацкий цехи. Сырьем его обеспечивают несколько районов Сурхандарьинской области.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общества с ограниченной ответственностью "Сурхон ипаги" в городе Термезе

Коллектив "Сурхон ипаги" работает в две смены, создано более 300 постоянных и 250 сезонных рабочих мест.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с работой общества с ограниченной ответственностью "Сурхон ипаги" в городе Термезе

Для привлечения туристов там организована фабрика-музей. Посетили могут увидеть весь процесс производства продукции. Также работают шоурум и отдел производства одежды из шелка.