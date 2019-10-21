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ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют: доллар снизился

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Доллар продолжает вести себя нестабильно и снизился на 6,7 сумов, а вот рубль и евро при этом выросли.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал новые курсы валют.

"Доллар снизился на 6,7 сумов и стоит 9 449 сумов, евро вырос на 114 сумов и стоит 10 553 сума, а вот рубль вырос на 0,5 сума и стоит 148 сумов", - говорится в сообщении.

Американская валюта демонстрирует в последнее время незначительные колебания в обе стороны, в то время как евро в последние недели стремительно дешевел, а теперь подрос.

Курс валют на 22 октября 2019 года
ЦБ
Курс валют на 22 октября 2019 года

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

 

Теги:
евро, рубль, доллары, деньги, курс валюты



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