В Узбекистане не хватает оборудования для операций - эксперт

В этом году наша ассоциация производителей и поставщиков медицинской техники в республике стала платформой для открытия трех совместных предприятий, в следующем году мы хотим открыть ещё десять СП по производству медицинской техники.

ТАШКЕНТ, 23 окт — Sputnik. Председатель Ассоциации производителей и поставщиков медицинской техники в республике Узбекистан Uzmedtexprom Отабек Жиянбаев подвел предварительные итоги узбекско-российского медицинского форума. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В рамках мероприятия участники продемонстрировали свои разработки в сфере оснащения медучреждений. Были подписаны соглашения и меморандумы о сотрудничестве с ведущими российскими производителями техники.

К примеру, достигнута договоренность между Государственным стоматологическим университетом и компанией "Аверон" Уральского федерального округа. Нужно отметить, что на рынке Узбекистана техника этого производителя присутствует уже более 10 лет. Но сейчас в рамках форума договорились об открытии официального представительства и локализации производство стоматологического оборудования в республике. Партнеры видят в этом большие перспективы, ведь Узбекистан открывает предприятию рынок всей Центральной Азии, а это более 50 млн населения.

Сейчас в Узбекистане 15 производителей медицинской техники, четыре из них открылись в этом году.

В том числе это корейская компания по изготовлению рентгеноборудования, российская компания, которая будет не только производить наркоздыхательные аппараты, но и экспортировать их в соседние государства.

Сейчас в медучреждениях страны ощущается нехватка операционной техники. Как раз в рамках данного форума был подписан меморандум с российском компанией об открытии совместного производства галогенных LED- ламп. Спрос на них очень высок, ведь в последние годы в регионах республики открываются новые медучреждения, в том числе специализированные, их необходимо обеспечивать оборудованием.

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В этом году наша ассоциация стала платформой для открытия трех совместных с иностранными компаниями предприятий, в следующем году мы хотим открыть ещё десять СП по производству медицинской техники.