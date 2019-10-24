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Штаб-квартира Всемирного банка

Узбекистан поднялся в рейтинге Всемирного банка Doing Business

© Flickr
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В топ-3 списка вошли Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. При этом Грузия расположилась на 7-м месте, Казахстан - на 25-м, а Россия на 28-м.

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан поднялся на семь позиций в новом рейтинге Doing Business Всемирного банка Узбекистана.

Из 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Узбекистан расположился на 69-й строчке. По сравнению с прошлогодним показателем страна поднялась на семь позиций.

Бизнесмен за работой
© Flickr / Wonderlane
Узбекистан хочет к 2025 году войти в топ-20 лучших стран в Doing Business
В топ-3 списка вошли Новая Зеландия, Сингапур и Гонконг. При этом Грузия расположилась на 7-м месте, Казахстан - на 25-м, а Россия на 28-м. 

Отмечается, что за последние три года Узбекистан поднялся в рейтинге Doing Business на 18 позиций.

Президент Шавкат Мирзиёев летом 2018-го подписал постановление об улучшении рейтинга Узбекистана в рейтинге Doing Business.

Уже к 2025 году Узбекистан планирует войти в топ-20 этого списка.

Теги:
Всемирный банк, развитие, бизнес, рейтинг



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