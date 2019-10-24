Узбекистан поднялся в рейтинге Всемирного банка Doing Business

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Узбекистан поднялся на семь позиций в новом рейтинге Doing Business Всемирного банка Узбекистана.
Из 190 стран в рейтинге легкости ведения бизнеса Узбекистан расположился на 69-й строчке. По сравнению с прошлогодним показателем страна поднялась на семь позиций.
Отмечается, что за последние три года Узбекистан поднялся в рейтинге Doing Business на 18 позиций.
Президент Шавкат Мирзиёев летом 2018-го подписал постановление об улучшении рейтинга Узбекистана в рейтинге Doing Business.
Уже к 2025 году Узбекистан планирует войти в топ-20 этого списка.