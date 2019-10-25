19:11 25 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск
График роста

ВВП Узбекистана за 2019 год составил 361,8 трлн сумов

© Flickr / Day Donaldson
Экономика
Получить короткую ссылку
6010
Sputnik Узбекистан

Наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, а объем строительных работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 19,3%.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал новые данные по производству валового внутреннего продукта.

ВВП Узбекистана за девять месяцев составил 361,8 трлн сумов. По сравнению аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 5,7%.

Валовый внутренний продукт на душу населения составил 10,8 млн сумов (на 3,7% больше).

Валовая добавленная стоимость составила 90,9% от общего объема ВВП и выросла на 5,7%. Чистые налоги на продукты в структуре ВВП составили 9,1% и продемонстрировали прирост на уровне 5,6%.

Калькулятор и купюры американских долларов
© Sputnik / Виталий Тимкив
Власти Узбекистана планируют добиться роста ВВП в 2,1 раза
При этом наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, а объем строительных работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 19,3%.

Напомним, что объем освоенных прямых инвестиций в Узбекистане по итогам года ожидается на уровне 7 миллиардов долларов.

В Министерстве экономики и промышленности разработали концепцию комплексного развития, которая позволит Узбекистану к 2030 году войти в группу стран мира с уровнем доходов выше среднего.

Теги:
промышленность, рост экономики, Экономика, ВВП



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Российская теннисистка Мария Шарапова
Самые богатые женщины России по версии Forbes
"Ты не спрячешься": Конор Макгрегор хочет реванша с Нурмагомедовым - видео
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться