ВВП Узбекистана за 2019 год составил 361,8 трлн сумов

Наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, а объем строительных работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 19,3%.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. Государственный комитет по статистике обнародовал новые данные по производству валового внутреннего продукта.

ВВП Узбекистана за девять месяцев составил 361,8 трлн сумов. По сравнению аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 5,7%.

Валовый внутренний продукт на душу населения составил 10,8 млн сумов (на 3,7% больше).

Валовая добавленная стоимость составила 90,9% от общего объема ВВП и выросла на 5,7%. Чистые налоги на продукты в структуре ВВП составили 9,1% и продемонстрировали прирост на уровне 5,6%.

При этом наибольший вклад в прирост ВВП внесли промышленность и строительство, а объем строительных работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 19,3%.

Напомним, что объем освоенных прямых инвестиций в Узбекистане по итогам года ожидается на уровне 7 миллиардов долларов.

В Министерстве экономики и промышленности разработали концепцию комплексного развития, которая позволит Узбекистану к 2030 году войти в группу стран мира с уровнем доходов выше среднего.