Фермерам, использующим водосберегающие технологии, поможет государство

Производители сельскохозяйственной продукции в Узбекистане получат помощь и субсидии на покрытие части расходов.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Принято постановление Президента "О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, начиная с 1 января 2020 года производителям предоставляются субсидии на покрытие части расходов по внедрению водосберегающих технологий орошения.

Их также можно будет потратить на импортные контракты, заключаемые сельскохозяйственными производителями в рамках работ по внедрению данных технологий.

При этом, отменяется порядок оказания за счет Государственного бюджета финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях.

Кроме того, с нового года порядок покрытия за счет субсидий из Государственного бюджета стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами и оросительными скважинами для производства хлопка-сырца и зерновых колосовых, распространяется исключительно на производителей, внедривших водосберегающие технологии.