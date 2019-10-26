19:22 26 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.70
  • EUR10553.06
  • USD9448.53
Поиск

Фермерам, использующим водосберегающие технологии, поможет государство

© Sputnik / Aleksandr Kryazhev
Экономика
Получить короткую ссылку
15 0 0
Sputnik Узбекистан

Производители сельскохозяйственной продукции в Узбекистане получат помощь и субсидии на покрытие части расходов.

ТАШКЕНТ, 26 окт - Sputnik. Принято постановление Президента "О мерах по расширению механизмов стимулирования внедрения водосберегающих технологий в сельском хозяйстве", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Согласно документу, начиная с 1 января 2020 года производителям предоставляются субсидии на покрытие части расходов по внедрению водосберегающих технологий орошения.

Их также можно будет потратить на импортные контракты, заключаемые сельскохозяйственными производителями в рамках работ по внедрению данных технологий.

Уборка хлопка
SS MIRZA / AFP
К 2025 году сельское хозяйство Узбекистана полностью обеспечат спецтехникой
При этом, отменяется порядок оказания за счет Государственного бюджета финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям, выращивающим хлопок-сырец для государственных нужд на низкоурожайных землях.

Кроме того, с нового года порядок покрытия за счет субсидий из Государственного бюджета стоимости электроэнергии, потребляемой насосными агрегатами и оросительными скважинами для производства хлопка-сырца и зерновых колосовых, распространяется исключительно на производителей, внедривших водосберегающие технологии.

Теги:
рост экономики, Экономика, фермерское хозяйство, фермер



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Российская теннисистка Мария Шарапова
Самые богатые женщины России по версии Forbes
"Русские не сдаются" - Бутина вернулась на родину - видео
Парламентские выборы 2019 в Узбекистане
Парламентские выборы-2019 в Узбекистане: когда и как голосовать

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться