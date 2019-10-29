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Заседание дискуссионного клуба Валдай в Сочи. День первый.

Конференция Валдайского клуба впервые пройдет в Узбекистане

© Sputnik / Антон Денисов
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В конференции, организуемой в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистан, примут участие более 60 ведущих экспертов из 11 стран.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Десятая Азиатская конференция Валдайского клуба на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка" пройдет 10-11 ноября в Самарканде, продолжая восточный вектор в деятельности Клуба.

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В конференции, организуемой в партнерстве с Институтом стратегических и межрегиональных исследований (ИСМИ) при президенте Узбекистан, примут участие более 60 ведущих экспертов из 11 стран: России, Узбекистана, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии, Индии.

Программой двухдневной конференции предусмотрена как двусторонняя сессия Россия-Узбекистан, так и сессии при участии зарубежных экспертов. Внимание на них будет сосредоточено на следующих темах: роль региона в мировых делах, вызовы безопасности, совместное взаимодействие через экономику, подходы к будущему.

 

 

Теги:
Дискуссионный клуб "Валдай", Узбекистан, Самарканд



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