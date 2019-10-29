В Узбекистане открыли месторождение нефти с запасами 10 млн тонн

На скважине №3 структуры Эшонкудук был получен промышленный приток углеводородов, который свидетельствует об открытии нового нефтегазоконденсатного месторождения.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Epsilon Development Company сообщила, что в результате поисково-оценочного бурения открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение на юге Узбекистана.

По оценке месторождение обладает запасами 10 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров газа.

На скважине №3 структуры Эшонкудук был получен промышленный приток углеводородов, который свидетельствует об открытии нового нефтегазоконденсатного месторождения.

Epsilon с привлечением структур АО "Узбекнефтегаз" осуществила капитальный ремонт ранее законсервированной скважины с применением технологии гидроразрыва пласта, уточняет компания.

Недавно также стало известно, что на месторождении "Ёрмок" получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тыс. кубометров в сутки.