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В Узбекистане открыли месторождение нефти с запасами 10 млн тонн

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Экономика
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Sputnik Узбекистан

На скважине №3 структуры Эшонкудук был получен промышленный приток углеводородов, который свидетельствует об открытии нового нефтегазоконденсатного месторождения.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik. Epsilon Development Company сообщила, что в результате поисково-оценочного бурения открыла новое нефтегазоконденсатное месторождение на юге Узбекистана.

По оценке месторождение обладает запасами 10 миллионов тонн нефти и 7 миллиардов кубометров газа.

На скважине №3 структуры Эшонкудук был получен промышленный приток углеводородов, который свидетельствует об открытии нового нефтегазоконденсатного месторождения.

Логотип Узбекнефтегаз
Пресс-служба компании "Узбекнефтегаз"
В Узбекистане получен промышленный приток газа на трех месторождениях

Epsilon с привлечением структур АО "Узбекнефтегаз" осуществила капитальный ремонт ранее законсервированной скважины с применением технологии гидроразрыва пласта, уточняет компания.

Недавно также стало известно, что на месторождении "Ёрмок" получен промышленный приток природного газа с предварительным дебитом 250-300 тыс. кубометров в сутки.

Теги:
нефтегазовая отрасль, месторождение нефти, нефтяная скважина, добыча нефти, Нефть



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