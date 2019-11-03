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В Узбекистане намерены увеличить экспорт электротехнической продукции

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Sputnik Узбекистан

Утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение производства данной продукции в 2,7 раза, экспорта – в 4,3 раза и переработки меди – в 5 раз.

ТАШКЕНТ, 3 ноя - Sputnik. Постановлением правительства утверждена Программа ускоренного развития электротехнической промышленности на 2019–2022 годы, сообщает пресс-служба Минюста страны.

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В данной программе предусмотрены меры, направленные на увеличение объемов производства электротехнической продукции и бытовой электропродукции, экспорта и объемов переработки медного сырья в электротехнической промышленности.

Также, постановлением утверждены целевые показатели, предусматривающие увеличение производства данной продукции в 2,7 раза, экспорта – в 4,3 раза и переработки меди – в 5 раз.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, Экспорт, Постановление, рынок



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