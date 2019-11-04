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Ичан-Кала вечером. Хива, Узбекистан

В одном из районов Хорезмской области создадут 187 проектов

Sputnik / Мария Науменко
Экономика
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Sputnik Узбекистан

В общей сложности будет создано 674 новых рабочих мест для развития промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и других сфер.

ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. Постановлением Правительства от 02.11.2019 г. утверждена Программа мер по комплексному социально-экономическому развитию Хивинского района Хорезмской области на 2019-2020 годы, сообщает Минюст Узбекистана.

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Пресс-служба администрации Волгоградского региона
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Одним из основных приоритетов программы является дальнейшее социально-экономическое развитие района, повышение его доходов и уровня жизни за счет обеспечения занятости населения, в частности молодежи и малообеспеченных граждан.

Согласно программе, предусматривается реализация 187 проектов и создание 674 новых рабочих мест для развития промышленности, сферы услуг, сельского хозяйства, социальной инфраструктуры и других сфер.

Теги:
Минюст Узбекистана, Узбекистан, Постановление, развитие, Хива



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