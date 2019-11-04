ТАШКЕНТ, 4 ноя - Sputnik. В Ташкенте начался бизнес-форум на тему "Энергоэффективные решения в Узбекистане: современное состояние и перспективы развития", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Мероприятие позволило продемонстрировать доступные решения, обменяться мнениями и обсудить перспективы "зеленого строительства" и "зеленой экономики". Во время форума участники также смогли ознакомиться со стендами энергоэффективных и низкоуглеродных технологий и строительных материалов отечественных производителей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Жилье, ипотека и строительство: в Ташкенте стартовал бизнес-форум

Матильда Димовска, Постоянный представитель ПРООН в Узбекистане, в своей приветственной речи отметила актуальность данной тематики.

Она отметила, что 49% тепловой и электроэнергии, производимой в стране потребляют здания, из которых почти 70% — это жилые дома. Недавние исследования показывают, что при грамотных действиях можно сократить выбросы углерода в течение 12 лет и предотвратить рост глобальной средней температуры.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Жилье, ипотека и строительство: в Ташкенте стартовал бизнес-форум

Как отмечали участники, на сегодняшний день проект уже дает свои ощутимые результаты. Вопросов энергоэффективности в жилищном секторе находят свое решение на всех уровнях, начиная от разработки законодательных основ, поддержки со стороны правительства, вплоть до активного вовлечения бизнес-сегмента, научных кругов, проектных институтов, застройщиков, банков, внедрения механизмов "зеленой ипотеки", вплоть до повышения осведомленности населения об энергоэффективности, возобновляемых источниках энергии и низко-углеродных решениях.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Жилье, ипотека и строительство: в Ташкенте стартовал бизнес-форум

Заместитель министра строительства Шухратходжа Хашимов отметил, что данный проект содействует сохранению энергоресурсов и уменьшению вреда для климата, это также экономия семейного бюджета для каждого человека. В конечном итоге, сутью этих реформ является обеспечение достойной жизни населения республики.

В бизнес-форуме приняло участие около 150 представителей министерств, ведомств и организаций, включая Министерство строительства, Министерство энергетики, Министерство экономики и промышленности, Министерство инновационного развития, Министерство финансов, Министерство жилищно-коммунального развития Республики Узбекистан, региональные Хокимияты, банки, отечественные производители и поставщики ЭЭ и НУ технологий, проектные институты, строительные компании, Азиатский Банк Развития, Всемирный банк и Европейский Банк Реконструкции и Развития, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Французское агентство развития, негосударственные некоммерческие организации и проекты ПРООН в Узбекистане.

Состоялось пленарное заседание и тематические секционные заседания по темам: "зеленая ипотека", "развитие цепочки поставок энергоэффективных и низкоуглеродных технологий и материалов", "энергоэффективные проектные решения, строительные нормы и правила", а также "территориальное развитие городских и сельских населенных пунктов".