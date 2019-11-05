ЦБ возьмет под контроль платежные системы

Документ представляет собой существенно расширенную и дополненную версию Закона "Об электронных платежах". В нем также дается определение платежной системы, сказано об их видах, участниках и правилах функционирования, но более детально и конкретно.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Президент одобрил Закон "О платежах и платежных системах". Он вступит в силу с 1 февраля 2020 года, сообщает Norma.uz.

По сути документ представляет собой существенно расширенную и дополненную версию Закона "Об электронных платежах". В нем также дается определение платежной системы, сказано об их видах, участниках и правилах функционирования, но более детально и конкретно.

В ряде аспектов, разумеется, документы отличаются друг от друга: например, вводится новая классификация платежных систем. Если сейчас они делятся на межбанковские, внутрибанковские и системы розничных платежей, то по новому закону – на значимые и иные.

К первой относится система, которая отвечает критериям, установленным ЦБ (доля рынка и годовой объем платежей), от бесперебойной работы такой системы зависит стабильное функционирование рынка платежных услуг, а ее остановки (сбои) могут привести к возникновению рисков.

К числу значимых платежные системы относит Центробанк, к их операторам предъявляются более строгие требования. Регламентирована система управления рисками в платежной системе и порядок самооценки функционирования значимой платежной системы.

Достаточное внимание в акте уделено вопросам государственного регулирования платежных систем и рынка платежных услуг. Большая часть регулятивных инструментов сконцентрирована в руках Центрального банка.

Кроме того, Центробанк контролирует операторов платежных систем и поставщиков платежных услуг на предмет соблюдения режима информационной безопасности. Ежегодно до 1 апреля они обязаны сдать в ЦБ соответствующий отчет, а в случае нарушения режима – оперативно сообщить об этом и о принимаемых мерах по минимизации последствий. Регулятор формирует и ведет базу данных о нарушениях режима информационной безопасности платежных систем.

Отмечается, что в процессе наблюдения за платежными системами ЦБ обобщает, систематизирует и анализирует информацию о них (с акцентом на значимые) и не реже раза в год публикует обзор результатов наблюдений.