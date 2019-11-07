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Кинолог таможенной службы со служебной собакой во время осмотра

В Узбекистане установят новый порядок ввоза товаров

© Sputnik / Максим Богодвид
Экономика
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Sputnik Узбекистан

С нового года для физических лиц, ввозящих товары из-за рубежа, устанавливается единый таможенный платеж, который заменит НДС, акцизный налог и таможенные пошлины.

ТАШКЕНТ, 7 ноя - Sputnik. Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О дальнейшем совершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для собственных нужд".

Согласно документу, с 1 января 2020 года для физических лиц, ввозящих товары из-за рубежа, устанавливается единый таможенный платеж, который заменит НДС, акцизный налог и таможенные пошлины. Изменения будут действовать также и для почтовых отправлений. 

© Sputnik / Михаил Безносов
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При этом, ставка единого таможенного платежа составляет 30% от таможенной стоимости товара. Однако она не должна быть меньше 3 долларов за кг.

Если через границу будут перевозить продовольственную продукцию животного происхождения, необходима будет производственная упаковка товара.

При превышении предельных норм ввоза товаров в республику, не подлежащих обложению таможенными платежами, независимо от кода товарной номенклатуры и страны происхождения, взимается единый таможенный платеж.




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