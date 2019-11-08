В Узбекистане продолжат сокращать количество предприятий-монополистов

За десять месяцев 2019 года Антимонопольный комитет выявил 3,6 тысячи антиконкурентных действий. Из них 75% осуществлены государственными органами и предприятиями с государственным участием.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Недостаточное доверие бизнеса к принципу верховенства закона и чрезмерное участие государства в экономике — главные проблемы, препятствующие развитию конкуренции в Узбекистане, заявил на пресс-конференции в Ташкенте Фаррух Карабаев, заместитель председателя Антимонопольного комитета республики. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Государственные органы на местах, отраслевые ведомства, зачастую преследуя свои интересы, негативно воздействуют на конкурентную среду. Избыточное ценовое регулирование, неэффективная система льгот и преференций, а также злоупотребление естественно монопольным положением все еще не позволяют создать равные условия для ведения бизнеса", — сказал Карабаев.

Ежедневно принимаются новые законодательно-правовые акты, меняются правила — все это делается для того, чтобы создать оптимальные механизмы. В то же время частое изменение законодательства — отрицательный фактор в принятии решений по инвестированию. Так, высокая регуляторная нагрузка на субъекты бизнеса проявляется в огромном количестве нормативно-правовых документов — около 16 тысяч, из них 35% непосредственно влияют на ведение бизнеса. На сегодняшний день действуют также около 45,8 тысячи различных технических регламентов, стандартов, санитарных норм, которые, хоть и не являются законодательными актами, но предъявляются в виде требований различными отраслевыми ведомствами.

Чаще всего нормы конкурентной борьбы нарушают государственные унитарные предприятия, создаваемые министерствами и ведомствами. ГУПы получают доступ к ограниченным ресурсам, причем по низким ценам, что приводит к неравным условиям на рынке. Антимонопольный комитет намерен за пять лет лет сократить количество таких предприятий на 60%.

С начала 2019 года АМК выявил 3,6 тысячи антиконкурентных действий. Из них 75% осуществлены государственными органами и предприятиями с государственным участием.

За последние пять лет количество предприятий-монополистов сократилось более чем в два раза. К 2024 году планируется сократить количество предприятий-монополистов на 25%, а также снизить долю участия государства в банковском секторе до 50%.

Власти намерены обеспечить прозрачность и равные условия для доступа на рынки, создать систему разумного государственного регулирования цен с внедрением высокоэффективных методов тарифообразования, устранить барьеры для перехода сфер естественных монополий в состояние конкурентного рынка, внедрить упреждающие инструменты защиты конкуренции, усилить меры по пресечению "картельных" соглашений и сговоров и стимулированию добросовестной конкуренции, внедрить эффективные инструменты антимонопольного регулирования цифровой экономики.