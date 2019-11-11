Эксперт: России и Узбекистану нужно задуматься о научном диалоге

Куприянов отметил, что возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС - крупнейший интеграционный проект. Все заинтересованы в том, чтобы объединить схожие экономические рынки в одну систему.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik, Алексей Стефанов. Научный сотрудник сектора международных организаций и глобального политического регулирования отдела международно-политических проблем (ОМПП) ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Алексей Куприянов рассказал, как проходит Азиатская конференция Валдайского клуба.

По словам эксперта, сейчас активно идет как экономический, так и политический диалог. Однако теперь одна из главных задач участников - наладить научный диалог между экспертами из России и Узбекистана.

"Путин с Мирзиёевым встречаются, общаются, экономические проекты реализуются, а ученые двух стран, к сожалению, пока не наладили широкого взаимодействия", - сказал эксперт.

Куприянов отметил, что возможное вступление Узбекистана в ЕАЭС - крупнейший интеграционный проект. Все заинтересованы в том, чтобы объединить схожие экономические рынки в одну систему.

"Мы хотим восстановить ту огромную экономическую базу, которая была потеряна после развала СССР", - сказал эксперт.

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы снять экономические и политические барьеры для активного и плодотворного сотрудничества так же, как и Узбекистан. Видно, что представители республики настроены на активизацию партнерства.