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Эксперт из РФ: сотрудничество Китая и Узбекистана не повод для ревности

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Экономика
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Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (22)
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Sputnik Узбекистан

Само восприятие конкуренции и сотрудничества будет изменяться, потому что последние два года можно наблюдать некоторое сворачивание международных торговых механизмов, отметил эксперт.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik, Алексей Стефанов. Специалист международного дискуссионного клуба "Валдай" Александр Ломанов уверен, что в Центральноазиатском регионе складывается совершенно новый контекст регионального сотрудничества, основанный на понимании и доверии.

Сотрудничество Китая и стран Центральноазиатского региона не должно восприниматься Россией как источник опасной конкуренции. Такого мнения придерживается заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН Александр Ломанов, принимающий участие в Х Азиатской конференции клуба "Валдай".

"Потому что складывается совершенно новый контекст регионального сотрудничества, основанный на понимании, на доверии, которого не было ни 10, ни 15 лет назад", - заявил в интервью Sputnik Узбекистан Александр Ломанов.

Само восприятие конкуренции и сотрудничества будет изменяться, потому что последние два года можно наблюдать некоторое сворачивание международных торговых механизмов, отметил эксперт.

"Китай, и не только он, является страной, которая испытывает проблемы от разрушения сложившихся за десятилетия производственных связей, доступа на экспортном рынке. Поэтому в этом контексте, когда разрушается старая система, говорить о том, что Китай и Россия являются конкурентами в Азии, думаю, неправильно. Хочу напомнить общеизвестный факт – в июне этого года лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпинь провозгласили вступление российско-китайских отношений в новую эпоху и это принципиально важно", - говорит Ломанов.

Ключевое слово, которое звучало в выступлениях лидеров России и Китая, отмечает эксперт Валдайского клуба, – это доверие, которое должно быть не только двусторонним, но и многосторонним.

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"Взаимное доверие не только между Россией и Китаем, но между странами Евразии, другими странами региона,  поможет сохранить все позитивное, что достигнуто в сфере экономики, политики и культуры. Защитит от этого неблагоприятного внешнего импульса – деглобализации, от импульса военно-политического соперничества, которое нам навязывают извне", - считает специалист.

В Самарканде проходит X Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" на тему "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка".  В ее работе принимают участие более 70 экспертов из России, Узбекистана, Германии, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции и Японии.

Тема:
X Азиатская конференция Валдайского клуба в Самарканде (22)
Теги:
Дискуссионный клуб "Валдай", Центральная Азия, Центральная Азия, сотрудничество



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