"Узбекистон хаво йуллари" окончательно реструктуризировали

Теперь национальный авиаперевозчик будет представлен тремя компаниями: Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Uzbekistan Helicopters.

ТАШКЕНТ, 11 ноя - Sputnik. Завершилась реструктуризация НАК "Узбекистон хаво йуллари", сообщает пресс-служба компании.

Теперь национальный авиаперевозчик будет представлен тремя компаниями: Uzbekistan Airways, Uzbekistan Airports и Uzbekistan Helicopters.

При этом Uzbekistan Airways будет заниматься организацией полетов. Ее задачи - управление воздушными судами, расширение географии полетов и освоение новых направлений. Она создана на базе дирекции НАК, а также государственных унитарных предприятий "Летный комплекс", "Главное агентство воздушных сообщений" и комплекса материально-технического снабжения "Узавиатехснаб".

В свою очередь образованное АО Uzbekistan Airports будет отвечать за аэропорты. Ему передана государственная доля в аэропортах Андижана, Бухары, Карши, Навои, Нукуса, Намангана, Самарканда, Ташкента, Термеза, Ургенча и Ферганы.

Еще одна компания Uzbekistan Helicopters сформирована на базе ГУП "Авиакомпания специальных авиационных работ". Её ведением будет заниматься Министерство транспорта.

С начала 90-х годов компания "Узбекские авиалинии", которая полностью принадлежит государству, занимает монопольное положение на авиарынке страны. В ноябре 2018 года президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ о реорганизации авиаперевозчика и создании на его базе отдельных акционерных обществ Uzbekistan Airways и Uzbekistan Airports по управлению аэропортами.