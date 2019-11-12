Узбекистан опустился в мировом рейтинге экспорта хурмы

Лидерами же мирового экспорта хурмы оставались Испания и Азербайджан, которые в 2018 году отгрузили на экспорт 168,3 тысячи тонн и 150,9 тысячи тонн соответственно этих фруктов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Узбекистан по итогам 2018-го утратил место в тройке мировых лидеров по объему экспорта хурмы, уступив его Китаю, сообщает аналитическое агентство EastFruit.

"Всего за год экспорт хурмы из Узбекистана составил 55 тысяч тонн, что было на 18 тысяч тонн меньше, чем в 2017-м", - говорится в сообщении.

Известно, что почти вся узбекская хурма поставлялась на рынки Казахстана и России. Значительно меньше объемы экспортировались также в Туркменистан и Кыргызстан. Однако, по мнению торговых источников, значительные объемы хурмы узбекского производства, поставляемой в Кыргызстан и Казахстан, затем реэкспортировались на рынок Российской Федерации.

В то же время стоит отметить значительное увеличение отгрузок хурмы из Узбекистана в Беларусь и Украину. Экспорт в Беларусь вырос более чем в три раза до 763 тонн, а на Украину удвоился – до 593 тонн. Пробная партия узбекской хурмы была также поставлена на рынок ОАЭ.

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Лидерами же мирового экспорта хурмы оставались Испания и Азербайджан, которые в 2018 году отгрузили на экспорт 168,3 тысячи тонн и 150,9 тысячи тонн соответственно этих фруктов.

В двадцатку мировых лидеров по объему экспорта хурмы из региона EastFruit входили также Грузия, Таджикистан и Армения.

Международная торговля хурмой составляет около 600-700 тыс. тонн ежегодно на сумму 500-600 миллионов долларов.

При этом крупнейшим мировым импортером с огромным отрывом от других является Россия, которая ежегодно импортирует более 160 тысяч тонн хурмы на 130 миллионов долларов.

Второе место занимает Германия, а третье – Казахстан, который преимущественно хурму реэкспортирует. В число лидеров входят также Украина, Франция, Италия, Беларусь, Литва, Таиланд и Польша.