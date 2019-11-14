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Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти

Узбекистан и Норвегия договорились о сотрудничестве в нефтегазовом секторе

© Sputnik / Илья Питалев
Экономика
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Sputnik Узбекистан

13-14 ноября представители АО "Узбекнефтегаз" и делегация норвежской компании Equinor провели встречу, которая завершилась подписанием меморандума.

ТАШКЕНТ, 14 ноя - Sputnik. АО "Узбекнефтегаз" начинает сотрудничать с норвежской нефтегазовой компанией Equinor. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

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© Пресс-служба президента
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Стороны уже провели встречу, на которой обсудили перспективные направления сотрудничества в области проведения геологоразведочных работ на инвестиционных блоках Узбекистана.

Кроме того, норвежская делегация сообщила о готовности организовать повышение квалификации специалистов "Узбекнефтегаза" в своей компании и поделиться опытом по корпоративной трансформации.

По итогам встречи стороны подписали меморандум, который закрепляет договоренность о взаимном сотрудничестве.

Equinor (бывшая Statoil) - крупнейшая энергетическая компания Норвегии и в целом Северной Европы, занимающаяся разработкой нефти, газа и солнечной энергии в более чем 30 странах мира; 67% акций компании принадлежат государству.

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Теги:
Узбекнефтегаз, сотрудничество, нефтегазовая отрасль, Норвегия



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